〔亚洲橡胶〕橡胶期货大涨,受助于美联储刺激举措与泰国干预表态

辉立期货投资分析师Ker Chung Yang称,"我们看到橡胶市场人气发生变化,当前橡胶或是焦点."其将TOCOM期胶下道阻力位定在260日圆.

"泰国政府愿意承诺入市买入,且他们此前也承诺减少出口.这对市场形成很强支撑."

东京工业品交易所(TOCOM)2013年2月期胶JRUc6一度冲高至255.6日圆,结算价上涨13日圆报254.6日圆.

泰国政府一官员周四称,政府持有的橡胶库存升至10万吨,且可能随着政府计划加大干预计划而进一步增长.

吉隆坡一交易员称,"我们突破250日圆的阻力位,所以市场有进一步走高的可能.下个目标在270日圆附近.或会触及该水准."(完)