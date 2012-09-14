〔亚洲橡胶〕橡胶期货大涨,受助于美联储刺激举措与泰国干预表态

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
辉立期货投资分析师Ker Chung Yang称,"我们看到橡胶市场人气发生变化,当前橡胶或是焦点."其将TOCOM期胶下道阻力位定在260日圆.
"泰国政府愿意承诺入市买入,且他们此前也承诺减少出口.这对市场形成很强支撑."
东京工业品交易所(TOCOM)2013年2月期胶JRUc6一度冲高至255.6日圆,结算价上涨13日圆报254.6日圆.
泰国政府一官员周四称,政府持有的橡胶库存升至10万吨,且可能随着政府计划加大干预计划而进一步增长.
吉隆坡一交易员称,"我们突破250日圆的阻力位,所以市场有进一步走高的可能.下个目标在270日圆附近.或会触及该水准."(完)
--编译 隋芬/田建华;审校 蔡美珍/王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。