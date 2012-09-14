〔表格〕外资在韩国股市买超12,171亿韩元,为连续第六个交易日买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔9月14日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超12,171亿韩元.迄今为止,外资在韩国股市已经是连续第六个交易日买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月14日 1,217.1 184.6 -1379.8
9月13日 115.3 -97.5 -20.9
9月12日 68.2 399.6 -465.8
9月11日 177.1 -217.9 34.8
9月10日 198.1 -51.0 -146.1
9月07日 312.8 377.0 -703.5
9月06日 -177.1 67.8 108.3
9月05日 -47.3 -450.8 506.7
9月04日 24.8 -49.4 38.5
9月03日 50.8 -5.7 -51.4
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
8月30日 -139.5 -192.8 321.0
8月29日 -84.3 189.5 -101.3
8月28日 -98.8 -61.2 158.6
8月27日 348.9 -151.5 -160.7
8月24日 -223.5 47.3 183.3
8月23日 77.9 -62.2 -6.1
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本月以来 1,939.8 156.7 -2,079.1
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今年以来 13,489.8 2,572.5 -12,013.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 石冠兰; 审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。