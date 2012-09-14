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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 15:38 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超12,171亿韩元,为连续第六个交易日买超

路透首尔9月14日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超12,171亿韩元.迄今为止,外资在韩国股市已经是连续第六个交易日买超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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9月14日 1,217.1 184.6 -1379.8

9月13日 115.3 -97.5 -20.9

9月12日 68.2 399.6 -465.8

9月11日 177.1 -217.9 34.8

9月10日 198.1 -51.0 -146.1

9月07日 312.8 377.0 -703.5

9月06日 -177.1 67.8 108.3

9月05日 -47.3 -450.8 506.7

9月04日 24.8 -49.4 38.5

9月03日 50.8 -5.7 -51.4

8月31日 -53.4 -114.8 166.1

8月30日 -139.5 -192.8 321.0

8月29日 -84.3 189.5 -101.3

8月28日 -98.8 -61.2 158.6

8月27日 348.9 -151.5 -160.7

8月24日 -223.5 47.3 183.3

8月23日 77.9 -62.2 -6.1

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本月以来 1,939.8 156.7 -2,079.1

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今年以来 13,489.8 2,572.5 -12,013.1

------------------------------------------------- (完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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