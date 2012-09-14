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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 18:33 BJT

叙利亚反对派组织代表团下周将访华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月14日电---中国外交部周五称，叙利亚反对派代表下周将访问中国。一个月前，叙利亚总统阿萨德的特使曾来华访问。

中国外交部发言人洪磊对记者表示，叙利亚“全国民主变革力量民族协调机构”代表团将于9月16-20日来华访问。

阿萨德的特使夏班曾于8月来华访问，当时中国敦促叙利亚政府与反对派会谈。

叙利亚反对派代表以前也曾访问过中国。（完）

--编译：程芳 发稿：王凤昌

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