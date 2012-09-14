叙利亚反对派组织代表团下周将访华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月14日电---中国外交部周五称，叙利亚反对派代表下周将访问中国。一个月前，叙利亚总统阿萨德的特使曾来华访问。
中国外交部发言人洪磊对记者表示，叙利亚“全国民主变革力量民族协调机构”代表团将于9月16-20日来华访问。
阿萨德的特使夏班曾于8月来华访问，当时中国敦促叙利亚政府与反对派会谈。
叙利亚反对派代表以前也曾访问过中国。（完）
--编译：程芳 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。