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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 16:00 BJT

〔金属期市〕伦铜沪铜均攀涨至数月高位,受美联储刺激举措提振

路透上海9月14日电---期铜价格周五上扬,伦敦和上海指标期铜合约均触及五个月高位,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布新一轮量化宽松政策,可能提振工业金属需求.

金融市场弥漫乐观情绪,激励亚洲股市上涨,欧元兑美元升至四个月高位.此前美联储称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到疲弱的就业市场有持续好转迹象出现.[ID:nSB1777692].

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