〔路透基点〕恒信金融租赁签署11.45亿元人民币境外贷款--RLPC

路透9月14日电---恒信金融租赁宣布,已于9月4日在香港签署了11.45亿元人民币(1.81亿美元)的境外贷款.

美银美林、工银亚洲和渣打银行为牵头行.还有另外三家银行参与.

本案获得超额认贷且规模扩大,最初目标为10亿元人民币.

同时银行消息人士早前表示,恒信金融租赁正寻求25亿元人民币四年期境内贷款.

牵头行中国工商银行上海分行将承销这笔交易.

据称贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,有25个基点的承诺费.该贷款按季度分期方式偿还,有效期为一年.

贷款由应收账款担保.筹得款项将作为营运资本.

此外,恒信金融租赁还在市场筹办一笔6-8亿元人民币三年期贷款,由中信银行上海分行牵头.该交易计划于本月底完成.

目前东亚银行、大新银行和华夏银行已经参贷,而兴业银行正在进行信用审批.一如先前报导,中信银行牵头的交易提供较中国人民银行基准利率略高一点的利率.

信金融租赁4月曾获得8,000万美元两年期定期贷款.渣打银行担任牵头行和簿记行,该子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.

恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)