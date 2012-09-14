〔路透基点〕恒信金融租赁签署11.45亿元人民币境外贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月14日电---恒信金融租赁宣布,已于9月4日在香港签署了11.45亿元人民币(1.81亿美元)的境外贷款.
美银美林、工银亚洲和渣打银行为牵头行.还有另外三家银行参与.
本案获得超额认贷且规模扩大,最初目标为10亿元人民币.
同时银行消息人士早前表示,恒信金融租赁正寻求25亿元人民币四年期境内贷款.
牵头行中国工商银行上海分行将承销这笔交易.
据称贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,有25个基点的承诺费.该贷款按季度分期方式偿还,有效期为一年.
贷款由应收账款担保.筹得款项将作为营运资本.
此外,恒信金融租赁还在市场筹办一笔6-8亿元人民币三年期贷款,由中信银行上海分行牵头.该交易计划于本月底完成.
目前东亚银行、大新银行和华夏银行已经参贷,而兴业银行正在进行信用审批.一如先前报导,中信银行牵头的交易提供较中国人民银行基准利率略高一点的利率.
信金融租赁4月曾获得8,000万美元两年期定期贷款.渣打银行担任牵头行和簿记行,该子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.
恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。