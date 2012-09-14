〔中国票据市场〕转贴利率本周续大涨,季末机构调信贷优化数据的动力足

路透北京9月14日电---中国票据市场转贴利率本周续大涨.市场人士表示,本月末也是三季度末,机构调整信贷指标以优化数据的动力很足,部分信贷额度较紧张的机构选择沽出票据;相对应地,需求较供给显少,导致票据走弱.

但市场人士也指出,从中期来看,当前票据资产收益尚可,若非过度考虑占用明年额度而选择持有的机构,多倾向于买入跨年的长期票据资产,以获得更高的收益.

"我们收六个月的城商银票年化利率在5.4%,上周末也就是5.0%到5.1%,"华东地区一银行交易员称,"主要是季末因素,(信贷)额度稍紧,不是资金的问题."

上海一国有银行交易员表达了类似观点.以上两位交易员均预计,季末信贷额度压力下,下周票据转帖利率继续上行的压力大.

持续上行后,转贴利率被上推到一个相对较高的位置.部分信贷额度尚可的机构,根据自身实际情况,选择买入相应期限的票据资产.相对而言,跨年的长期票据更受欢迎一些.

上述华东地区交易员即表示,若不考虑占用明年信贷规模的机构,从收益的角度考虑,多倾向于买入期限较规整的跨年票据,以锁定长期收益;而考虑规模的机构,则只会选择年内到期票据.

华南地区一银行交易员则指出,美国QE3的推出,为市场注入流动性,预计未来相当长的时间内,当前的票据收益都算比较高的水平,故其所在机构当前选择买入长期跨年票据资产,为明年盈利做准备的同时,选择沽出短期票据.

银行间市场周五主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多变化不大.市场人士表示,市场流动性供应较充足,资金需求多集中于隔夜和跨节期限,供给能够满足需求;基准七天期资金需求不算多,加权利率下跌.[CN/CN]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778190]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.8566/4.6640 5.0767/4.8298 6.0120/5.4300

上周五 4.8101/4.5686 5.0162/4.7318 5.9662/5.3556

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变动 +4.65/+9.54 +6.05/+9.80 +4.58/+7.44

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续大涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.4444%,较上五的4.2136%续大涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.8870/2.8280 2.8930/2.8300

上周五 2.8264/2.7609 2.9009/2.8418

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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