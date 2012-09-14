〔中国债市〕现券呈现弱势,因QE3落地或压制中国货币政策调整空间

路透上海9月14日电---中国银行间债市周五现券收益率上行,因美国决定进行新一轮货币刺激政策抬升国内的输入性通胀忧虑,可能令货币政策调整更趋谨慎,另一方面QE3有望对中国出口提供正能量,综上两个影响均对中国债市形成压制.

交易员们并表示,早盘收益率急速拉升后,陆续出现一些买盘,显示部分资金认可当前波段性投资机会.不过他们指出,对更长期走向的判断仍处纠结阶段,机构的谨慎心态没有改善,需观察经济面和资金面动向.

上海一银行交易员表示,利率产品收益率早晨上行后出现了一些买盘,"我也买了点,觉得相对投资价值还可以吧,(希望)赚点小波段."

北京一银行交易员称,QE3的落地推高了大家对国内通胀反弹的预期,所以进一步货币调整的空间受到挤压,另一方面,外需回暖还是应该对出口企业产生正面影响,上述两个因素都不利于债市.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]

相对利率债今日涨势,信用产品调整稍显和缓一些.上海一外资银行交易员指出,今日信用债整体波动不是太大,此前中短债,尤其是短融,受部分机构所偏爱,预计未来这一逻辑还将持续一段时间."都寻找安全的,"他说.

二级市场上,剩余期限约9.945年的国债120015券最新双边报价收益率tCN120010=CFXM为3.4300%/3.4100%,上日尾盘为3.4450%/3.4250%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6795 3.3616

上日 2.6878 3.4360

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9780/2.9120

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7061/2.6361

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.2350/3.1880(完)

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