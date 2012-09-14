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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 16:46 BJT

〔新兴汇市〕美联储刺激举措推高新兴亚币,预计流入亚洲资金将增加

路透新加坡9月14日电---亚洲新兴货币周五劲扬,本周录得升幅,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出新一轮大规模刺激举措,点亮美国经济及亚洲出口的前景.

许多市场人士亦认为美联储举措将导致流入亚洲资金增加,尤其是美联储承诺将维持极低利率至2015年,可能会提高以美元融资的套利交易魅力.

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