《中国企业债发行日程表》--9月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *无锡建设发 12 7 6.60% AA+ 9/17-9/21 国泰君安证券 展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 包头国资 8 7 7.03% AA 9/17-9/21 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 无锡太湖国际科 10 7 7.60% AA- 9/17-9/21 华泰联合证券 技园投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/无锡 市新区经济发展集团总公司担保) ==================================================================================== 邵阳城投 12 6 7.40% AA 9/11-9/17 银河证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 上虞交通投资 10 7 6.70% AA 9/11-9/17 财通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ==================================================================================== 冀东发展集团 8 7 前五年6.30% AA+ 9/13-9/17 国泰君安证券 有限责任公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 郴州城市建设 16 7 7.34% AA 9/13-9/19 广州证券 投资经营公司 (第3年末开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 台州椒江区 10 8 7.46% AA- 9/13-9/19 东北证券 国资经营公司 (第3年起每年偿还15%、15%、15%、15%、15%和25%本金) ===================================================================================== 石狮国有投资 8 7 7.40% AA- 9/13-9/19 兴业证券 发展公司 (第3年末起每年偿还20%本金) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》