《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

《全球汇市》美元保持坚挺，美联储3月加息在望

* 受美国加息预期推动，美元保持在七周高位附近 * 美元兑日圆触及两周高点 * 美联储理事布雷纳德称“很快将适宜”升息 * 英镑下挫至六周低点，受退欧担忧拖累 路透东京3月2日 - 美元周四在七周高点附近波动，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员们的讲话越来越表明，美联储正在认真考虑本月可能加息一事。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 美元指数 小升至101.91，周三曾升至1月11日以来最高水准101.97。 美联储两名具有影响力的决策者--纽约联邦储备银行总裁杜德利和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。 “美联储可能在本月升息，除非下周将公布的美国就业数据表现不佳，”大和证券驻东京的汇市策略师Yukio Ishizuki说。