《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月14日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日由QE推动的涨势使得欧元兑美元升破1.3000水准,这可能为进一步升向1.3250提供动力,该水准为从2011年高位1.4940拉出的趋势线阻力位.若出现回调,或在200日移动均线获得支撑,该均线目前运行至1.2830.只有再度收于200日均线下方,才表明欧元可能重返1.2650.从1.2045低点拉出的重要趋势线支撑现在位于1.2540,离目前价位有一大段.
美元/日圆:美元昨日进一步下跌,跌破77.65,对下探75.35带来更大压力.在昨日美联储的决定过后,关注点目前转向日本央行会否采取措施打压日圆,以防日圆升势进一步损及日本出口商.只有重返位于79.31的200日移动均线上方,才可能上探上月高点.
欧元/英镑:缓步升向0.8100英镑的升势缓慢推进.多次下探0.7950未果,似乎表明,短期很可能缓步升向位于0.8150的200日移动均线.目前在0.8000有较小支撑,若跌破0.7950,则表明可能跌向0.7880.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
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