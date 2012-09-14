〔路透基点〕私募基金对壹传媒台湾电视业务表达收购兴趣--RLPC

路透香港9月14日电---汤森路透旗下基点援引知情人士报导,至少有两家私募股权基金对壹传媒台湾电视业务表示了兴趣.

消息人士称,有第三方投资者接洽了壹传媒,其中包括台湾和国际投资者.壹传媒为香港上市公司,旗下有苹果日报.

根据消息人士,其中一些人对壹传媒的台湾电视和平面媒体业务都表示了兴趣.不过,消息人士称,壹传媒电视部门的出售可能与平面媒体切割处理.

壹传媒未能及时置评.

壹传媒9月4日在证交所公告表示,有公司接获独立第三方接洽,表示有意收购其于台湾的印刷媒体业务及若干资产,包括台湾苹果日报、台湾爽报、台湾壹周刊及台湾ME!.不过,公告中并未提及电视部门.

根据壹传媒2011/2012年度财报,旗下电视和多媒体业务在截至2012年3月的一年内,录得11.7亿港元(1.507亿美元)的亏损,上财年亏损额则在4.592亿港元(5,920万美元).

与此同时,台湾本地媒体报导称,富邦金控董事长蔡明忠提出以95亿台币(3.23亿美元)收购壹传媒的印刷媒体业务.

另外,壹传媒旗下苹果日报目前在银团贷款市场发起一笔2亿港元(2,600万美元)的三年期定期贷款联贷案.该贷款最高综合收益360个基点,较一个月、两个月、三个月或六个月香港银行同业拆息利率加码275个基点.[ID:nSB1761974].(完)