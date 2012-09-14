《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月14日电---以下为瑞银(UBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:受到关注的重要阻力位在回撤阻力位1.3151.支撑位见于1.2858/16.

美元/日圆:维持高点/低点顺次向下的走势.关键支撑位在77.00,其后是76.71.阻力位在77.97,之后是78.33.

英镑/美元:1.6248-1.6302是重要的阻力区域,支撑位在1.6064.

美元/瑞郎:关注0.9329瑞郎价位,若跌破该水准,将延续跌势至0.9270.阻力位在0.9420,其后是0.9484.

美元/加元:跌势延续,有可能跌至0.9603直至0.9548.阻力位在0.9694和0.9774.

澳元/美元:若突破1.0613将延续近期的走坚态势至1.0744,支撑位在1.0427.

纽约 当日 今年来 2011年

0928GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3028 1.2988 +0.31 +0.64 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.98 77.48 +0.65 +1.35 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.62 100.63 +0.98 +2.06 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9329 0.9349 -0.21 -0.50 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6200 1.6152 +0.30 +4.28 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9658 0.9682 -0.25 -5.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0580 1.0541 +0.37 +3.47 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8328 0.8307 +0.25 +6.99 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.510 81.680 +1.02 +4.92 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.940 64.330 +0.95 +8.54 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.33 125.12 +0.97 +5.69 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2690 1.2683 +0.06 -3.32 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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