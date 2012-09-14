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债券 | 2012年 9月 14日 星期五 17:51 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,因美联储宽松计划令避险情绪降温

路透伦敦9月14日电---美国10年期公债价格周五在欧洲市场下跌,因投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定大举推出新的宽松措施后,削减避险资产持仓.

美联储周四宣布推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显.决策者并称,目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底. [ID:nSB1778324]

美联储刺激措施的购债范围未包括很多人此前预期的美国公债,这令一些债市参与者感到失望.

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