〔伦敦美债〕公债价格下跌,因美联储宽松计划令避险情绪降温

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透伦敦9月14日电---美国10年期公债价格周五在欧洲市场下跌,因投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定大举推出新的宽松措施后,削减避险资产持仓.
美联储周四宣布推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显.决策者并称,目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底. [ID:nSB1778324]
美联储刺激措施的购债范围未包括很多人此前预期的美国公债,这令一些债市参与者感到失望.
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调查亦显示，受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。