〔企业结盟〕索尼与奥林巴斯正在商谈注资事宜,本月料达成协议--NHK

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京9月14日电---日本放送协会(NHK)报导称,索尼(6758.T)计划对现金吃紧的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)投资500亿日圆(6.46亿美元),目前已进入最后磋商阶段,料将于9月底前达成协议.
熟知此事的消息人士对路透表示,奥林巴斯正与索尼商谈接受以股权换注资.医疗设备制造商Terumo Corp (4543.T)和相机制造商富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T)也曾表示过,寻求购买奥林巴斯的部分股权.
对此索尼的发言人Shinichi Tobe表示:"我们不予评论."奥林巴斯的发言人Michiko Kawasaki则称,"我们未披露过此事."(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。