〔企业结盟〕索尼与奥林巴斯正在商谈注资事宜,本月料达成协议--NHK

路透东京9月14日电---日本放送协会(NHK)报导称,索尼(6758.T)计划对现金吃紧的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)投资500亿日圆(6.46亿美元),目前已进入最后磋商阶段,料将于9月底前达成协议.

熟知此事的消息人士对路透表示,奥林巴斯正与索尼商谈接受以股权换注资.医疗设备制造商Terumo Corp (4543.T)和相机制造商富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T)也曾表示过,寻求购买奥林巴斯的部分股权.

对此索尼的发言人Shinichi Tobe表示:"我们不予评论."奥林巴斯的发言人Michiko Kawasaki则称,"我们未披露过此事."(完)