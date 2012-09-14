〔东南亚股市〕在大宗商品类股带动下全线走坚,印尼股市触及纪录新高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月14日电---东南亚股市周五在活跃交投中全线上扬,受大宗商品类股涨势带领,其中印尼股市触及纪录高位,泰国股市亦跳升至16年高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出的新刺激举措提振风险胃纳.
印尼股市.JKSE劲扬2.1%至创纪录的收盘高位4,256.998点,稍早曾触及纪录新高4,269.049点.上一纪录高位为5月4日所及4,234.73点.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。