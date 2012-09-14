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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 18:33 BJT

〔东南亚股市〕在大宗商品类股带动下全线走坚,印尼股市触及纪录新高

路透9月14日电---东南亚股市周五在活跃交投中全线上扬,受大宗商品类股涨势带领,其中印尼股市触及纪录高位,泰国股市亦跳升至16年高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出的新刺激举措提振风险胃纳.

印尼股市.JKSE劲扬2.1%至创纪录的收盘高位4,256.998点,稍早曾触及纪录新高4,269.049点.上一纪录高位为5月4日所及4,234.73点.

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