〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受美联储推出第三轮QE刺激

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透吉隆坡9月14日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨,此前美联储决议推出第三轮量化宽松措施,且投资者在长周末前买入股票.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778324]
一外资大宗商品经纪公司交易员称,"市场因昨日宣布QE3而上涨.市场超卖有一段时间了,当前也在反弹."
指标11月棕榈油合约FCPOc3上涨0.8%至每吨2,936马币(林吉特),盘中一度冲高至2,945马币.
总成交量为33,029口,交易商在长周末前建仓.
食用豆油和棕榈油贴水走阔帮助需求转向棕榈油,不过在棕榈油第二大产出国马来西亚的库存增加,投资者保持审慎.
上述交易员称,"所有人都知道库存充沛,且若9月库存继续增加我毫不奇怪.这是为什么尽管豆油和棕榈油价差超过每吨300美元,但市场仍受限."(完)
--编译 田建华;审校 于春红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。