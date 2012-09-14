〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受美联储推出第三轮QE刺激

路透吉隆坡9月14日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨,此前美联储决议推出第三轮量化宽松措施,且投资者在长周末前买入股票.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778324]

一外资大宗商品经纪公司交易员称,"市场因昨日宣布QE3而上涨.市场超卖有一段时间了,当前也在反弹."

指标11月棕榈油合约FCPOc3上涨0.8%至每吨2,936马币(林吉特),盘中一度冲高至2,945马币.

总成交量为33,029口,交易商在长周末前建仓.

食用豆油和棕榈油贴水走阔帮助需求转向棕榈油,不过在棕榈油第二大产出国马来西亚的库存增加,投资者保持审慎.

上述交易员称,"所有人都知道库存充沛,且若9月库存继续增加我毫不奇怪.这是为什么尽管豆油和棕榈油价差超过每吨300美元,但市场仍受限."(完)