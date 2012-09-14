〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差降至三周低点,供应吃紧情况缓和

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月14日电---亚洲石脑油价格周五触及每吨1,004美元的两日高点,因布兰特原油价格走强;然而原材料价格偏高及供应吃紧状况缓和,推动裂解价差降至每吨122.68美元的三周低点.
韩国三星道达尔(Samsung Total)购入10月下半月交付的石脑油,成本加运费价为每吨较日本现货报价高出十几美元.
此溢价低于上周湖南石油化学和LG化学购入10月下半月所支付的17.50-19.00美元.
印度10月石脑油出口可能增长.9月船运跌破52万吨,归因炼厂维护及汽油需求.
石脑油可被提炼成为汽油.
但一些交易商预计市场仍将震荡;由于短期内欧洲料不会向亚洲运输大量石脑油,裂解价差可能大幅波动.
"下个月欧洲可能不会有很多输往亚洲的船货,因为我觉得他们之前运送了太多,"一驻新加坡的交易商称.
本周有约80万吨西方石脑油运往亚洲,多数来自欧洲.
亚洲最大的石脑油买家台塑石化已经按计划重启了年产103万吨的二号裂解装置.该装置在8月15日开始维修.
亚洲汽油裂解价差本周收在每桶8.54美元的五日低点,因库存充沛.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。