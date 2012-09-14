〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差降至三周低点,供应吃紧情况缓和

路透新加坡9月14日电---亚洲石脑油价格周五触及每吨1,004美元的两日高点,因布兰特原油价格走强;然而原材料价格偏高及供应吃紧状况缓和,推动裂解价差降至每吨122.68美元的三周低点.

韩国三星道达尔(Samsung Total)购入10月下半月交付的石脑油,成本加运费价为每吨较日本现货报价高出十几美元.

此溢价低于上周湖南石油化学和LG化学购入10月下半月所支付的17.50-19.00美元.

印度10月石脑油出口可能增长.9月船运跌破52万吨,归因炼厂维护及汽油需求.

石脑油可被提炼成为汽油.

但一些交易商预计市场仍将震荡;由于短期内欧洲料不会向亚洲运输大量石脑油,裂解价差可能大幅波动.

"下个月欧洲可能不会有很多输往亚洲的船货,因为我觉得他们之前运送了太多,"一驻新加坡的交易商称.

本周有约80万吨西方石脑油运往亚洲,多数来自欧洲.

亚洲最大的石脑油买家台塑石化已经按计划重启了年产103万吨的二号裂解装置.该装置在8月15日开始维修.

亚洲汽油裂解价差本周收在每桶8.54美元的五日低点,因库存充沛.(完)