〔国际油市〕亚洲燃料油市场获得支撑,投资者关注委内瑞拉供应情况

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月14日电---亚洲燃料油周五收盘持平,交易商考虑第四季供应可能紧张,这或将导致价格上涨.
尽管中国需求开始反弹,但由于固定合约价格猛涨,市场买盘仍较谨慎.
交易商已开始寻求委内瑞拉燃料油的替代品,因市场预期该国国有的PDVSA不会很快恢复全部产能.
"目前我们开始关注其他可能的选项,或许是来自俄罗斯远东地区的燃料油产品,不过他们的定价可能是个问题,"一交易商称.
来自委内瑞拉的燃料油给中国买家的报价为每吨升水约10美元.
路透数据显示,10月/11月跨月逆价差上升0.13美元,报每吨4.25美元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。