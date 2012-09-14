〔国际油市〕亚洲燃料油市场获得支撑,投资者关注委内瑞拉供应情况

路透新加坡9月14日电---亚洲燃料油周五收盘持平,交易商考虑第四季供应可能紧张,这或将导致价格上涨.

尽管中国需求开始反弹,但由于固定合约价格猛涨,市场买盘仍较谨慎.

交易商已开始寻求委内瑞拉燃料油的替代品,因市场预期该国国有的PDVSA不会很快恢复全部产能.

"目前我们开始关注其他可能的选项,或许是来自俄罗斯远东地区的燃料油产品,不过他们的定价可能是个问题,"一交易商称.

来自委内瑞拉的燃料油给中国买家的报价为每吨升水约10美元.

路透数据显示,10月/11月跨月逆价差上升0.13美元,报每吨4.25美元.(完)