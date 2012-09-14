〔国际油市〕柴油裂解价差承压,但需求仍稳健

路透新加坡9月14日电--周五亚洲柴油裂解价差跌至三日低位每桶18.72美元,因尽管需求稳健,但强劲的迪拜原油价格令裂解价差承压.

交易商称预计稳健的柴油需求将持续,因炼厂关闭和断供导致供应吃紧.

一新加坡交易员称,"里士满(Richmond)炼厂断供后,美国出现柴油需求.澳洲Clyde炼厂关闭也提振需求."

"欧洲或在冬季前开始囤积柴油."

在8月6日发生火灾后,雪佛龙(Chevron)在里士满炼厂的唯一原油蒸馏装置仍然关闭.该炼厂是加州第二大炼厂.

壳牌将在月底永久性关闭日产能7.9万桶的Clyde炼厂,该炼厂位于悉尼附近.

印度周四决定将柴油价格上调14%,为15个月来首次,可能冲击需求.

印度一交易员称,"但是需求下滑可能是短期性质的."

因为印度电力和工业高度依赖柴油.(完)