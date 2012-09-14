〔国际油市〕柴油裂解价差承压,但需求仍稳健

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月14日电--周五亚洲柴油裂解价差跌至三日低位每桶18.72美元,因尽管需求稳健,但强劲的迪拜原油价格令裂解价差承压.
交易商称预计稳健的柴油需求将持续,因炼厂关闭和断供导致供应吃紧.
一新加坡交易员称,"里士满(Richmond)炼厂断供后,美国出现柴油需求.澳洲Clyde炼厂关闭也提振需求."
"欧洲或在冬季前开始囤积柴油."
在8月6日发生火灾后,雪佛龙(Chevron)在里士满炼厂的唯一原油蒸馏装置仍然关闭.该炼厂是加州第二大炼厂.
壳牌将在月底永久性关闭日产能7.9万桶的Clyde炼厂,该炼厂位于悉尼附近.
印度周四决定将柴油价格上调14%,为15个月来首次,可能冲击需求.
印度一交易员称,"但是需求下滑可能是短期性质的."
因为印度电力和工业高度依赖柴油.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。