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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 22:52 BJT

〔美国热股〕霍尼韦尔称过去数月欧洲与中国订单情况逊于预期

路透9月14日电---霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)首席财务官周五对投资者称,过去几个月公司在欧洲和中国的订单增幅不及预期,但认为这两个市场正开始企稳.

不过该公司预计,明年要维持住增速还是会颇具挑战.2012年上半年该公司获利增长了14%.

汤森路透I/B/E/S调查得到的分析师预估均值显示,2013年该公司获利料将增长11%.

霍尼韦尔预计2012年获利将增长9-12%,营收将增长3-5%.首席财务官称,本季迄今美国订单情况优于预期,抵消了欧洲与中国市场逊于预期的影响.

该股早盘上涨0.64%至61.51美元.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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