〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,受美联储推出新一轮刺激举措提振

* 新一轮美联储宽松举措提振英镑

* 英镑兑美元触及四个月高位,且可能进一步上扬

* 英镑兑欧元跌至三个月低位

路透伦敦9月14日电---英镑兑美元周五升至四个月高点,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮货币宽松举措来刺激成长.但英镑兑欧元大幅走软.

股市以及包括英镑在内的较高风险货币上涨.美联储表示,将每月向美国经济挹注400亿美元,直到疲弱的就业市场出现持续回升.

英镑兑美元GBP=D4盘中升逾0.5%至1.6251美元,为4月底以来最高,英镑/美元最新报1.6226美元.

交易商和分析师认为,英镑可能进一步上扬,可能升向今年高点1.6304美元,因美联储新一轮量化宽松举措增加了美元的供应,从而使美元价值被稀释.

但是,英镑兑欧元触及三个月低位,欧洲央行上周祭出应对债务危机的大胆计划以来,对欧元区资产的信心改善,欧元表现出众.

"欧元兑美元的涨幅超过英镑兑美元,且看起来看涨势头仍十分强劲.显然,对欧元区稳定的信心增强是导致欧元表现出众的原因之一,"纽约梅陇银行的汇市策略师Neil Mellor表示.

欧元兑英镑EURGBP=D4走高0.8%至0.8114英镑,为6月15日以来最高.

若进一步上扬,欧元将上看200日移动均线切入位0.8148英镑和6月中触及的峰值0.8163英镑,因投资者削减之间建立的空头头寸.

英镑兑欧元走软推动英国贸易加权指数=GBP跌至83.8,追平8月底触及的低位.跌至该水准之下将为一个月最低.

市场认为,美联储的第三轮量化宽松政策对通胀的态度非常温和,因美联储并未为资产购买行动设限.

"英镑兑美元有更多上行空间,因美联储宣布(可能)无限量的量化宽松...英镑汇价应该会长时间守在1.60美元上方,"Moneycorp资深交易员Alex Lawson称.(完)

--编译 母红;审校 李军

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