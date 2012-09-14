〔纽约期市〕ICE咖啡升至七周高位,原糖升穿20美分

路透纽约/伦敦9月14日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周五升至七周高位,有望录得逾三年来最大单周涨幅,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出最新一轮经济刺激计划后,美元兑欧元重挫.

期糖升穿关键阻力位,可可期货也走高,受助于诸如黄金和石油等风险资产涨势.美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB8565089]

1651 GMT,ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2上涨1.9美分,或1.06%,报每磅1.8075美元,有望录得2009年6月以来最大最佳周度表现.

过去两天的成交不俗,提振成交量,技术性买盘和空头回补抵消了原产地的卖盘.

阿拉比卡咖啡期货自9月6日以来大涨18%,使市场接近牛市区域,但技术分析师称,这可能并不表示市场持续15个月的跌势已经结束.咖啡价格在去年5月升至3美元之上的历史高位后回落近半.

从短期来看,涨势已重新激活全球最大生产国巴西的国内市场,该国的收割接近完成.种植咖啡豆的农户近几个一直在等待价格反弹,最近才重返市场出售手中的咖啡豆.

罗布斯塔咖啡期货并未跟随阿拉比卡咖啡的大涨之势,交易商称,因越南的库存高于预期,暗示需求消退.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上扬1美元,报每吨2,083美元.

美联储推出资产购买计划后,原油,期铜和黄金等市场涌现大规模买盘,推动价格攀升至数月高位.汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB上扬1.21%,至六个月高位.

期糖有望录得7月以来最大单周涨幅,且将为八周中第二周收涨.

ICE-10月原糖期货SBc1上涨0.38美分,或1.93%,报每磅20.09美分,为两周半高位.

伦敦10月白糖期货LSUc1上扬6.7美元,或1.18%,至每吨575.9美元.该合约于周五到期.

ICE-12月可可期货CCc2结算价上涨28美元,或1.1%,报每吨2,653美元,受获利了结推动结束五日连跌,但本周收跌1.2%.

伦敦12月可可期货LCCZ2收涨4英镑或0.24%,至每吨1,692英镑.(完)