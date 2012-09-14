〔全球金市〕金价延展涨势触及六个月高位,因美联储再推刺激举措

* 金价有望录得四周连涨,为1月以来首见
* 黄金可能在1,790-1,802美元遇阻
路透纽约9月14日电---金价周五升至六个月高位,扩大昨日录得的2%的涨幅,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮大规模刺激举措.
铂金系金属大涨,受助于南非铂金矿发生的矿工骚乱引发供应忧虑,且美联储承诺每月向经济注资400亿美元直至就业市场状况持续改善后,需求前景改善.
1645,现货金XAU=上涨0.4%,至每盎司1,773.26美元,盘中触及1,777.51美元的高位,此为2月29日以来的最高.
纽约商业期货交易所(NYMEX)12月黄金期货GCZ2上涨3.70美元,至每盎司1,775.80美元.路透数据显示,成交量有望连续第二日超过均值.
分析师对黄金的大涨之势能否持续看法不一.
Sarhan Capital的首席执行官Adam Sarhan表示,"一旦多个主要国家央行协调行动,增加印钞,并推出刺激举措,这肯定对黄金大为有利."
瑞士信贷的分析师Tom Kendall则谨慎表示,在近几周大涨后,金价可能进入盘整期.
瑞银黄金策略师Edel Tully称,金价将在1790和1,803美元区域遭遇强劲阻力,这是今年2月和去年11月触及的高位.
其他贵金属方面,现货银XAG=回落0.3%,报34.55美元.现货铂金(白金)XPT=攀升1.9%,报1,708.25美元.现货钯金XPD=上涨2.1%,报每盎司698.22美元.
铂金本周攀升8%,为去年10月来最大单周涨幅,因南非铂金矿的矿工稍乱引发供应忧虑.
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1775.80 3.70 0.2% 13.3%
COMEX白银期货 SIN2 34.380 -0.336 -1.0% 23.2%
COMEX铂金期货 PLN2 1714.00 34.50 2.1% 22.5%
COMEX钯金期货 PAU2 704.00 15.50 2.3% 7.3%
现货金 XAU= 1773.26 6.97 0.4% 13.4%
现货银 XAG= 34.55 -0.09 -0.3% 24.8%
现货铂金 XPT= 1708.25 31.55 1.9% 22.6%
现货钯金 XPD= 698.22 14.32 2.1% 7.0%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
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