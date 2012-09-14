〔美国股市〕ADR受美联储刺激举措提振继续上涨,银行股涨势靓丽

路透纽约9月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨,之前美联储推出新的货币刺激政策.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.03%,本周累计上涨3.8%.

美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.[ID:nSB1778324]

该消息提振周期性板块上涨.银行股尤其强劲,巴克莱(BCS.N)扬升3.1%,至14.81美元,汇丰控股HBC.N上涨1.9%,至47.42美元.三菱UFJ金融集团(MTU.N)上涨1.8%至4.92美元.

近几个月,对刺激政策的预期升温已经推动股市走高,但周五依然上涨,暗示上述消息优于投资者预期.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收高1.79%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR攀升0.71%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA小涨1.06%.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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