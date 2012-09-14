〔金属期市〕期铜触及四个半月高位,因美联储刺激计划提振需求前景

* 美联储经济刺激计划提振铜价及其它金属创数月高位

* 铜价过去两周累计涨逾10%

路透纽约/伦敦9月14日电---铜价周五涨至四个半月高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)新一轮货币刺激政策或将提振金属需求.

整个基本金属市场普遍上涨,从铝到锌均创下数月高位,受美联储宽松政策在全球金融市场掀起的风险偏好提振.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上涨12.25美分,或3.3%,结算价报每磅3.8325美元,接近盘中高位、亦即5月1日来最高位3.8380美元.盘中低位为3.73美元.

汤森路透初步数据显示,COMEX期铜尾盘成交量增至逾5.7万口,较30日均值高出近三分之一.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在每吨8,411美元触顶,这也是5月初以来最高位.该合约收高305美元,报8,380美元.

Capital Economics分析师Ross Strachan称:"显然,市场对美联储昨晚的行动看法非常正面,今天市场强劲上涨."

本周铜价涨逾5%,过去两周累计涨逾10%,为自去年11月来最大两周涨幅.

即便如此,部分交易员与分析师仍怀疑涨势无法持续太久,因中国下游产业的铜需求仍然低迷.

不过,也有人认为欧洲央行与美联储的近期举动,以及中国批准1,570亿美元基建计划,可能为下一波涨势奠定了基础.

T & K Futures的Smith预计下周初铜价将回落,以盘整近期涨势,但之后会有逢低买盘推高市场.

市场焦点再度转向欧元区,成员国财长将于周五讨论西班牙问题.

LME三个月期铝CMAL3上涨93美元,收报每吨2,195美元,此前触及3月底以来最高位2,199.

LME三个月期锡CMSN3上涨1,325美元,收报每吨21,675美元,为5月初以来最高.

以下为1805GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 382.75 11.75 +3.17 343.60 11.39

LME期铝 2200.00 98.00 +4.66 2020.00 8.91

LME期铜 8380.00 305.00 +3.78 7600.00 10.26

LME期铅 2264.00 106.50 +4.94 2035.00 11.25

LME期镍 17775.00 1025.00 +6.12 18710.00 -5.00

LME期锡 21675.00 1325.00 +6.51 19200.00 12.89

LME期锌 2116.00 80.00 +3.93 1845.00 14.69

上海期铝 15835.00 175.00 +1.12 15845.00 -0.06

上海期铜 60470.00 2220.00 +3.81 55360.00 9.23

上海期锌 15760.00 485.00 +3.18 14795.00 6.52

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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