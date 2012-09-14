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市场报道 | 2012年 9月 15日 星期六 03:16 BJT

〔美国热股〕苹果未侵犯三星专利--美国国际贸易委员会法官

路透华盛顿9月14日电---美国国际贸易委员会(ITC)周五公布初步裁决结果,称苹果(AAPL.O)的iPod touch、iPhone和iPad没有侵犯三星电子(005930.KS)的专利权.

ITC法官James Gildea周五称,苹果没有侵犯此案中提及的四项专利权.三星于2011年中期将苹果告上ITC,指控苹果侵权,并要求禁止在美国销售侵权产品.

ITC将于1月决定是否支持该法官的裁决.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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