〔美国热股〕苹果未侵犯三星专利--美国国际贸易委员会法官

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿9月14日电---美国国际贸易委员会(ITC)周五公布初步裁决结果,称苹果(AAPL.O)的iPod touch、iPhone和iPad没有侵犯三星电子(005930.KS)的专利权.
ITC法官James Gildea周五称,苹果没有侵犯此案中提及的四项专利权.三星于2011年中期将苹果告上ITC,指控苹果侵权,并要求禁止在美国销售侵权产品.
ITC将于1月决定是否支持该法官的裁决.(完)
--编译 程琳;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
路透东京3月2日 - 日本日经指数周四触及14个月高点，此前美股飙升且美元上涨，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温。