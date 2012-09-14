〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货攀升2.6%,连涨第三日

路透9月14日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连涨第三日,受助于美元走软,以及对美国出口的需求未来数周将增加的希望.

本周,CBOT小麦期货上扬2.3%,为7月22日当周以来最大单周涨幅.

交易商称,全球最大进口国埃及近期的购买行动使全球库存吃紧,增强了进口商很快会下单订购美国小麦的预期.

另外,美元走软使美国商品对海外买家更具吸引力.美元周五跌至逾四个月最低.之前美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[FED-CMN]

交易商表示,有传言称,一澳洲银行调降该国小麦产量预估至2,000万吨,因天气状况不佳.美国农业部最近预期,澳洲小麦产量为2,600万吨.

Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示,未来一天,暴风雨将移出大平原南部硬红冬麦种植区.此次暴风雨为堪萨斯州,俄克拉荷马州和德州带来了0.5-1英寸的降雨.未来一周,天气看似干燥.

CBOT12月软红冬麦合约WZ2大涨2.5%,或22-1/4美分,结算价报9.24-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为106,930口.(完)

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