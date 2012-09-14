〔美国评等〕Egan-Jones下调美国评等至"AA-",指因QE3将损及美国经济

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透纽约9月14日电---评级机构Egan-Jones周五将美国信贷评等由AA下调至AA-,指因美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新的经济刺激计划可能损及美国经济.
美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.[ID:nSB1778324]
"美联储的QE3将提振股市和商品价格,但依我们看,这将损及美国经济,从而影响信用质量."Egan-Jones在声明中表示.
"商品成本增加将压制企业的获利能力,及令消费者的成本上升,进而降低消费者购买力."
穆迪目前给予美国的评等为Aaa,惠誉为AAA,标普为AA+,评等展望均为负面.(完)
--编译 李军;审校 程琳
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路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
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