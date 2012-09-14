〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货收跌,受累于收割压力

路透9月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五结束两天连涨收跌,交易商称,因市场预期未来几天美国大豆收割活动活跃,且农户将卖出.

但远月合约上扬,因交易商展期多头头寸,称2013年11月合约SX3价格较2012年11月合约SX2低约3.40美元.

多数2013和2014年交割的大豆和豆粕合约触及合约有效期内的高位.

美联储周四推出的新一轮经济刺激政策打压美元,鼓舞对包括商品期货在内的风险较高资产的投资.大豆早盘受到支撑.

11月大豆合约SX2本周小幅收涨2-1/2美分,过去七周中第六周上涨.

全国油籽加工商协会(NOPA)公布的大豆压榨数据令人失望,使大豆承压.NOPA报告称,美国8月压榨大豆1.24773亿蒲式耳,低于市场预估均值1.28亿蒲式耳,且低于7月的1.3738亿蒲式耳.

豆油数据利好,NOPA公布的数据显示,美国8月结转库存为21.68亿磅,低于市场预估均值22.24亿磅,也低于7月的23.45亿磅.

一位气象学家称,周五出现的降雨使俄亥俄河谷的大豆和玉米收割放缓,但预计周末中西部天气干燥.预计下周将有两次小雨过程,可能导致部分地区收割延迟.

下周二和周末,西北部玉米种植带的气温可能降至接近冰点的水平.但由于玉米和多数大豆作物早熟,造成的损害应该很低.

CBOT-9月合约在美国中央时间中午到期.

11月大豆期货SX2下跌8-1/4美分,报每蒲式耳17.39美元.

9月豆粕合约SMU2收跌8.9美元,报每短吨524.6美元.

9月豆油合约BOU2收高0.18美分,或0.32%,报每磅56.64美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为195,090口,豆粕期货为62,266口,豆油期货为76,952口.

以下为CBOT农产品期货在2016GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 776.75 5.75 0.8% 20.1%

CBOT大豆Sc1 1743.50 2.75 0.2% 45.5%

CBOT豆粕SMc1 533.50 -1.90 -0.4% 72.4%

CBOT豆油BOc1 56.46 0.55 1.0% 8.4%

CBOT小麦Wc1 879.00 12.00 1.4% 34.7%

CBOT稻米RRc1 1487.00 15.00 1.0% 1.8%

EU小麦BL2H0 264.50 3.75 1.4% 30.6%

NYMEX原油期货CLc1 98.03 1.02 1.1% -0.8%

道琼工业指数.DJI 13,540 207 1.6% 10.8%

现货金XAU= 1765.46 34.30 2.0% 12.9%

欧元/美元EUR= 1.2987 0.0086 0.7% 0.3%

美元指数.DXY 79.2650 -0.4720 -0.6% -1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 663 2 0.3% -61.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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