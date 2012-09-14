〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,与其它大宗商品一道上涨

路透9月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第二日上涨,追随大宗商品全线涨势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的货币刺激计划令美元承压,提振包括大宗商品在内的高风险资产.

指标12月玉米期货合约CZ2收高8-1/4美分,或1.1%,结算价报每蒲式耳7.82美元.但本周累计收低17-1/2美分,或2.2%,为该合约自6月来最大单周跌幅.

消息人士称,美国作物分析预测机构Lanworth预计,2012年美国玉米产量为101.4亿蒲式耳,远低于美国农业部预计的107.27亿.

随着玉米收割的推进,中西部现货价走软,令期货涨势受限.

周五降雨延缓了俄亥俄河谷玉米与大豆收割进度,但一名气象专家称,预计中西部地区周末天气干燥.下周料有两场小雨,或造成个别地区收割推迟.

阿根廷农业部长称,将额外出口275万吨2011/12年度产出的玉米,证实了本月稍早的报导.

今日CBOT玉米期货成交量预估为193,872口.(完)

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