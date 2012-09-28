〔背景资料〕中国共产党"十四大"至"十七大"相关资料一览

路透9月28日电---中国共产党第十八次全国代表大会定于11月8日召开.中国共产党的最高领导机关是党的全国代表大会和它所产生的中央委员会.

党的全国代表大会每五年举行一次,中央委员会每届任期五年.

以下为路透整理的中共"十四大"至"十七大"相关重要信息一览:

--十七大 (2007年10月15日-21日)

* 主题: 高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗.

* 第十七届中央委员会主要成员:

中央委员会总书记: 胡锦涛

中央政治局常务委员会委员(9名): 胡锦涛 吴邦国 温家宝 贾庆林 李长春 习近平 李克强 贺国强 周永康

--十六大 (2002年11月8日-14日)

* 主题: 高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻"三个代表"重要思想,继往开来,与时俱进,全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化,为开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗.

* 第十六届中央委员会主要成员:

中央委员会总书记: 胡锦涛

中央政治局常务委员会委员(9名): 胡锦涛 吴邦国 温家宝 贾庆林 曾庆红 黄菊 吴官正 李长春 罗干

--十五大 (1997年9月12日-18日)

* 主题: 高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向21世纪.

* 第十五届中央委员会主要成员:

中央委员会总书记: 江泽民

中央政治局常务委员会委员(7名): 江泽民 李鹏 朱(金+容)基 李瑞环 胡锦涛 尉健行 李岚清

--十四大 (1992年10月12日-18日)

* 主题: 以邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论为指导,认真总结十一届三中全会以来14年的实践经验,确定今后一个时期的战略部署,动员全党同志和全国各族人民,进一步解放思想,把握有利时机,加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利.

* 第十四届中央委员会主要成员:

中央委员会总书记: 江泽民

中央政治局常务委员会委员(7名): 江泽民 李鹏 乔石 李瑞环 朱(金+容)基 刘华清 胡锦涛

注: 以上内容全部来自中国官方媒体新华网相关报导.(完)