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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 18:18 BJT

〔表格〕英国工业联盟10月总工业订单差值为负23,为2011年12月来最低

路透伦敦10月24日电---英国工业联盟(CBI)周三公布,10月总工业订单差值为负23,为2011年12月以来最低,路透预估为负6.9月为负8.

月度趋势 10月 9月 8月 7月 6月 5月

总订单 -23* -8 -21 -6 -11 -17

出口订单 -22 -10 -17 -9 -4 -12

制成品库存 +5 +18 +9 +14 +16 +13

产出预期 +12 +7 0 +11 +7 -3

国内价格预期 +7 +3 +1 -3 +2 +12

* 2011年12月来最低

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--编译 丁琦;审校 王冠中

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