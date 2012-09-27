《中国金融分析》公开市场天量净投放"输血"资金面,节后料维持紧平衡

* 本周净投放3,650亿元,创单周纪录新高

* 节前资金面无虞,节后"紧平衡"概率大

* 资金利率有望逐渐回调至逆回购水平附近

* 近期逆回购仍将担当主角,降准窗口再被推后

作者 刘昕

路透上海9月27日电---为缓解季末及国庆长假前资金紧张,中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高.

虽然节后即面临例行调整准备金缴款及逆回购到期等压力,但市场人士认为,央行通过逆回购维护资金面"紧平衡"的概率仍较大.而经过季末时点考验后,市场认为十八大召开之前,出台调降存款准备金率等宽松政策可能性进一步降低.

"本周(逆回购)敞开供应,尤其是28天的逆回购,实际上累计操作量已经超过一次降准,主要是应对了过节流动性不足的问题."宏源证券分析师何一峰称.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

"终于可以安稳地过节了!"上海一银行交易员如释重负地感叹.

西部证券宏观分析师刘彦召则指出,公开市场操作也同时反映了货币政策愈加谨慎的态度.降准政策更多取决于经济基本面和外汇占款情况,而对于资金面季末紧绷等短期影响因素,央行更加倾向于通过公开市场操作灵活调节.

中国人民银行公告显示,公开市场今日共进行1,800亿元逆回购操作,其中14天品种500亿元,中标利率持平于3.45%;28天品种1,300亿元,中标利率亦持稳于3.60%.

**降准仍有必要但窗口再推后**

中国经济仍处于下行区间内,维持银行体系内流动性充裕十分必要.不过分析师指出,逆回购虽能暂缓资金面压力,但治标不治本,市场仍需要降准这一剂"标本兼治"的良药.但近期监管层对出台货币政策将十分谨慎.

"趋势而言是(会降准)的,不过目前逆回购的余额还不是很高,年内只用逆回购也是可以滚动过去的.降准更多是一个政策信号,可能会考虑合适的时机来用,资金面不完全是最大的考虑因素."北京一券商交易员称.

北京一券商分析师则指出,央行今年整体政策偏紧是个不争的事实,但是政策层对经济如何定调值得再看看,"等十八大开完之后再看吧."

预计将于今年10月中下旬召开的中国共产党第十八次全国代表大会,将会选举新一届的中共中央领导层.

何一峰也提到,虽然逆回购对降准有一定替代作用,但操作量累计到较大规模,将增加资金面不确定性,对市场不利.但他认为,需待央行对外汇占款趋势有更加明确的判断后,降准才更加有可能实现.

央行此前数据显示,中国连续两个月出现外汇占款减少,财政存款增加的流动性双重收紧作用力.分析人士预计,外汇占款减少趋势将在人民币贬值背景下延续,而财政存款压力则呈现8、9月逐月缓解态势.[ID:nSB1783728]

刘彦召并认为,目前央行调控倾向以激活经济体系现有资金,扩大商业银行放贷能力为主;同时前期政府审批了一大批基建项目,导致四季度资金需求紧张,出台降准等政策调节的可能性更大.

今年以来中国经济下滑态势明显,"稳增长"已成为政府工作重中之重,并加大投资力度,仅9月初国家发改委密集批复的两批投资项目规模就超过1万亿元,包括城轨,公路建设,市政类及港口、航道等项目.[ID:nSB1765488]

**资金利率将逐步回调**

虽然目前二级市场资金利率已偏高,但在本周公开市场操作中,央行仍维持低于二级水平的"批发价"提供资金,显示其稳定资金成本的意图.

市场人士认为,央行持续以低价注入资金,随着渡过季末流动性紧绷时点,回购利率将逐渐回调至逆回购水平附近.

"机构拿'批发价'的资金拿多了,自然利率就会逐渐回归至逆回购水平附近,季末回购利率的上涨那是流动性造成的."上述上海一银行交易员称.

中国银行间市场周四早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种变动不大,14天以上中长期品种则续跌,今日公开市场逆回购继续向市场大力"输血",资金面更显宽松.[ID:nSB1800042]

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元.逆回购期限包括七天和28天,中标利率分别为3.35%和3.60%.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,900

(周四) 1,800

央票到期 20

正回购到期 --

逆回购到期 1,070

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净投放 3,650

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 张喜良

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