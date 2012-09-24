〔路透专访〕中国经济下行压力无须过忧,体制改革应先启动大部制--专家

* 城镇化释放的内需足以支撑中国经济发展

* 限购限贷不宜长用,尽快采用税收等工具取代行政调控

* 资源过于集中到政府手中是诸多问题的根源

* 建议十八大后改革先从大部制启动,精简政府机构

作者 沈燕

路透北京9月24日电---尽管今年以来对中国经济增速见底的预期一再落空,但北京大学经济学院教授平新乔认为,中国推进城镇化将释放庞大需求,经济仍可保持快速增长.为此须尽快启动大部制改革,改变财富与权力过于集中到政府手中的状况.

他在接受路透专访时提到,目前经济下行的压力主要来自严厉的房地产调控,一旦使用税收等经济手段取代限购等行政调控,可使房地产业步入正常化.城镇化的推进需要相关税收及配套政策支持.

平新乔指出,中国目前产生诸多问题的根源与政府体制改革滞后有关,包括中国正在拟定的收入分配改革方案等.因此建议中国新一届政府上台后应尽快启动大部制改革,从精简政府机构,提高政府管理效能入手.

"中国目前的收入分配中,政府的显性收入约占GDP比重的三分之一,加上地方政府的卖地收入,各种非税收入及各种费等隐性收入,加起来近40%都集中在政府手中."平新乔称"目前问题的根源是政府拿多了,老百姓拿少了,官员富了,老百姓穷了."

近日发布的中国最新首部社会管理蓝皮书--中国社会管理创新报告就指出,中国贫富差距正在进一步扩大逼近社会容忍线,20世纪80年代初,中国基尼系数为0.275,而2010年已达到0.438;20世纪90年代以来,基尼系数在以每年0.1个百分点的速度提高,并且有进一步扩大的可能.

平新乔指出,中国在93-94年实施分税制改革时,就是因为地区间,城乡间差距较大,改革初衷是希望将财力更多集中到中央政府手中,并通过转移支付调节地区间,城乡间差距.初衷良好,但事实却并非如此.

他进一步分析指出,中国社会收入分配差距的拉大恰恰是上一轮税制改革后,其后十多年虽然中国经济增长迅速,但贫富差距和地区差距也急剧扩大.这与财力和资源都集中到政府手中,政府变得越来越强势,使得市场参与者各方都想尽办法向政府靠拢.

"当资源,财富与权力过于集中到政府手中,但对政府权力的监管和制约却没有同步,也使得原本希望通过财政转移支付来拉平地区间差距的愿望没有实现,反而加剧了贫富及地区间分化."平新乔称,

他提到,正在讨论中的收入分配改革方案显然也没有意识到这一点,却将笔墨更多放在提高最低工资水平,限制高收入等方面,这种错误思路指导下的改革方案即使出台也难有实质意义.

"现在导致贫富差距过大的原因不是市场因素导致的,而是错位的政府职能以及体制因素,若将收入改革重点放在提高最低工资等收入分配层面,只会增加实体经济的经营成本,打击实业经营者的信心,削弱中国产品的竞争力."他称.

中国国家发展和改革委员会主任张平在8月底曾表示,下半年将抓紧制定收入分配制度改革方案.其后有国内媒体称该方案将于今年10月份出台.

平新乔认为,中国经济发展了这么多年,经济总量,国家实力扩大的同时,政府职能的转变却相当滞后,随着中国新一任政府的登台,执政理念也应从无所不包,无所不能向高效,精简,服务型转变,这就需要先从政府自身的职能部门改革做起,即推进大部制改革.

"当然改革的推进需要时间,或许不是一届政府就能完成的,但至少要有推进的勇气,中国已经到了必须改革的地步,而从政府自身改革应该说是最容易但也是最难的."平新乔称.

中国在2008年国务院机构改革中整合组建了工业和信息化部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部,以此拉开政府大部门体制改革的帷幕.然而这次改革因没有太多实质内容,似乎未达到预期目的.(完)