《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月24日

路透上海9月24日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年9月24日-9月29日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/24 沪 洛阳钼业 732993 20,000 3.00 13.64 安信证券 9/27 9/24 深 光一科技 300356 2,167 18.18 30.81 华泰联合 9/27 9/25 深 奥 瑞 金 002701 7,667 21.60 29.45 中信证券 9/28 9/25 深 腾新食品 002702 不超过1,770 29.00 39.73 国金证券 9/28 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,142.62亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1790582] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 交银施罗德沪深 交银施罗德 建设银行 农业银行、国都证券等 9/25-11/2 300行业分层指数基金 易方达中债新综合 易方达基金 农业银行 建设银行、广发证券等 9/28-11/2 债券指数发起式基金 东方强化收益 东方基金 邮储银行 交通银行、银河证券等 9/3-9/28 债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国电集团 50 3个月 超短期融资券 周二 进出口银行 200 7年 固息金融债 周三 浙江省 87 5/7年 固息地方债 9/24-9/26 财政部 303.3 10年 固息国债 9/20-9/24 今年第15期10年品种续发 财政部 280 20年 固息国债 9/27-9/28 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 20 -1,070 -1,050 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国家开发银行 浮息金融债 200 上周六 国家开发银行 浮息金融债 150 周四 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 洛阳钼业 20,000 3.00 -- -- -- 9/24 9/27 光一科技 2,167 18.18 -- -- -- 9/24 9/27 奥 瑞 金 7,667 21.60 -- -- -- 9/25 9/28 腾新食品 不超过1,770 29.00 -- -- -- 9/25 9/28 ======================================================================================= 3.国库现金商业银行定期存款招标 --------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2012年第10期 400 六个月 9/25 2013/3/26 ========================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩/刘昕