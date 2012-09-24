版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 15:28 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月24日

路透上海9月24日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年9月24日-9月29日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    9/24       沪    洛阳钼业   732993        20,000       3.00        13.64     安信证券  9/27
    9/24       深    光一科技   300356         2,167      18.18        30.81     华泰联合  9/27
    9/25       深    奥 瑞 金   002701         7,667      21.60        29.45     中信证券  9/28
    9/25       深    腾新食品   002702   不超过1,770      29.00        39.73     国金证券  9/28    
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,142.62亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1790582]
  ========================================================================================
  2.基金发行
  ----------------------------------------------------------------------------------------
   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  交银施罗德沪深   交银施罗德    建设银行     农业银行、国都证券等     9/25-11/2
  300行业分层指数基金

  易方达中债新综合 易方达基金    农业银行     建设银行、广发证券等     9/28-11/2  
  债券指数发起式基金

  东方强化收益     东方基金      邮储银行     交通银行、银河证券等     9/3-9/28  
  债券基金
  ========================================================================================
  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  国电集团         50      3个月     超短期融资券     周二
  进出口银行      200       7年      固息金融债       周三          
  浙江省           87     5/7年      固息地方债     9/24-9/26
  财政部          303.3    10年      固息国债       9/20-9/24       今年第15期10年品种续发
  财政部          280      20年      固息国债       9/27-9/28
  ========================================================================================
  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期    逆回购到期     合计
    20         -1,070       -1,050
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  国家开发银行      浮息金融债         200           上周六
  国家开发银行      浮息金融债         150           周四
  
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六.
  =======================================================================================
  2.本周新股资金解冻
  ---------------------------------------------------------------------------------------
   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
  洛阳钼业    20,000       3.00        --           --                --      9/24   9/27
  光一科技     2,167      18.18        --           --                --      9/24   9/27
  奥 瑞 金     7,667      21.60        --           --                --      9/25   9/28
  腾新食品   不超过1,770  29.00        --           --                --      9/25   9/28    
  =======================================================================================
  3.国库现金商业银行定期存款招标
  ---------------------------------------------------------------------------------------
       期数      金额(亿元)      期限      起息日      到期日

  2012年第10期       400        六个月      9/25     2013/3/26
   ========================================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩/刘昕

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐