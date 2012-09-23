〔货币市场〕美国回购利率持稳,但等FED"扭转操作"结束后或面临压力

路透纽约/伦敦9月21日电---美国隔夜拆借利率周五持稳在近期区间的高端,但据巴克莱分析师认为,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)的刺激方案收尾后,明年初隔拆利率可能下跌.

隔夜回购利率USONRP=持稳于周四尾盘的0.29%,自1月中以来该利率大致交投在0.17%-0.31%的区间.

等美联储的"扭转操作"方案完成,这些回购利率明年初可能面临下行压力.美联储在这项方案下出售较短期美国公债,再用所得资金买入较长期美国公债,以拉低像抵押贷款利率这样的长期借款成本.

"待扭转操作结束后,随着一级交易商手里的公债库存正常化,回购利率尤其应该会开始小幅走低."巴克莱分析师在研究报告中写道.

美联储上周新推一项不封顶的证券购买计划,即第三轮量化宽松,将每月买进400亿美元抵押贷款支持证券.其并表示,扭转操作将按原计划延续至今年年底.

欧洲方面,不满于近零短期利率的投资者开始更多地寻求期限较长的衍生品工具,甘冒央行政策突然转变的风险.

欧洲央行(ECB)的官方利率处于纪录低点,另据路透估算,欧元区体系内存在7,500亿欧元的过剩流动性,这些因素已导致货币市场利率降至纪录低位.

市场揣测,欧洲央行有可能把存款工具利率从目前的零水准进一步下调,意味着投资者将为存款支付费用.该揣测给货币市场利率造成进一步压力.

银行间的欧元隔夜拆借利率--欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=定盘价仅略低于0.1%.押注Eonia未来走向的远期金融合约预计该利率未来两年在0.1%下方.

为寻求较好的回报,投资者转移至较长期限产品.比如,四年期Eonia本周就缩窄10个基点至0.40%.

德国商业银行分析师Christoph Rieger建议,押注一年期Eonia远期合约将从约20个基点跌至上月仅略超10个基点的低位.

投资者目前承担的主要风险是全球经济一旦改善,可能促使各央行扭转或中断实施部分极端的货币宽松举措.

但鉴于世界主要经济体现状与欧债危机的严重程度,投资者似乎愿意冒险.

"全球央行会继续提供流动性,"法国兴业银行分析师Ciaran O'Hagan说,"我们面临的长期挑战是如此严峻,现在就应该选择这种布局方式."(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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