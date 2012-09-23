〔欧洲金融〕国际贷款人与希腊暂停磋商,尚未就撙节措施达成协议

路透雅典9月21日电---据官员周五表示,希腊与国际贷款人在撙节计划的谈判上取得进展,但未能敲定协议.这是国际贷款人检查组周末离开雅典前的最后一轮磋商.

谈判将在一周后继续,届时欧盟执委会、欧洲央行与国际货币基金组织(IMF)的检查组将返回希腊.谈判中双方在公共部门改革方面存有争议.

希腊已接近破产,需要国际贷款人支持其120亿欧元的削减支出计划,方能获得下一笔援助款项.若拿不到,希腊很可能违约以及退出欧元区.

"取得了一些进展…谈判将会继续."希腊财政部一名官员在磋商中断后告诉路透,"我们已就一些措施达成一致,但还需达成更多共识."

欧盟与IMF亦证实谈判出现"短暂的中断",并在声明中称,"自9月初以来,代表团与希腊当局进行了卓有成效的谈判,在此期间已取得良好进展."

"代表团希望很快能够继续谈判,"

上述希腊官员称,撙节计划需要在9月28日之前敲定,"到时我们将送交给欧盟工作小组会议,我们也必须准备一些缓冲措施,应对万一达不到目标的情况."

希腊政府承认与国际贷款人的谈判较为艰难,因为检查小组要求希腊进行深度节支,并同意解除解聘公务人员的禁忌.

希腊官员表示,目前为止已就115亿欧元减支计划中的95亿欧元达成共识.这95亿欧元中包括削减薪资、养老金与福利支出65亿欧元,以及推迟退休年龄预计能节省的11亿欧元,另外19亿欧元将来自国际贷款人批准的其他现代化措施.目前双方主要就针对医疗、国防与地方政府的约20亿欧元减支方案仍意见不一.

一旦各方就最终减支计划达成一致,国际贷款人预计会就希腊达成援助方案条件的进展发布一份报告,这将决定希腊能否获得求生的后续资金.

欧盟官员与外交人士稍早告诉路透,欧盟/IMF报告肯定会被推迟到11月6日的美国总统大选日之后,因为决策者希望避免给全球经济造成任何冲击,不过欧盟督查希腊事务的代表团团长对此予以否认.(完)