〔金砖国家〕9月21日股汇市收盘纵览

路透9月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月21日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.83%,报1,006.60点.
中国股市:沪综指.SSEC周五微幅收升.市场信心持续低迷令大盘反弹乏力,季末效应冲击资金面趋紧亦是股指难以走高的重要原因,料后市仍将反复探底并下试2,000点整数大关.沪综指收报2,026.690点,涨1.853点或0.09%.沪市A股成交金额为476亿元人民币,上日为538亿元. [.SSCN]
香港股市:涨势帮助香港股市连续第三周周线收升,受大宗商品相关板块涨势带动.经历一周动荡的油价周末之前终于企稳,令风险偏好上扬.恒生指数.HSI收涨0.7%,报20,734.9点.恒生国企指数.HSCE收高1%,至9,804.8点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收低,受中间价跌破6.34至逾两周新低拖累,且此前人民币连续上涨已释放了单边升值的压力,交投正逐渐向均衡方向靠近.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,495点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4548元.[CNY/CN]
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印度股市:上涨逾2%至2011年7月以来的最高位,此前印度政府宣布有关海外借贷的新措施,令市场更加相信其有决心继续推进期盼已久的改革举措.指标BSE指数.BSESN上涨2.2%,或403.58点,报18,752.83点,为2011年7月25日以来的最高收盘位,本周上涨1.6%.[.BO][ID:nL4E8KL3AO]
印度汇市:印度卢比涨至逾四个月的最高位,此前印度政府下调了当地公司海外借贷的税率,使他们有途径获得更为廉价的资金.卢比/美元INR=D2报53.45/46,本周上涨1.8%,为连续第三周录得升幅.周四收盘价为54.385/395.[INR/][ID:nL4E8KL4WX]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,522.630点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.58%至818.43点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.71%至31.0351;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.27%,报40.3825.
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巴西股市:拉美股市涨跌不一,市场谨慎乐观地认为,西班牙准备申请国际主权援助计划,来帮助遏制欧元区债务危机的蔓延,并支撑风险较高资产的需求.在银行股的推动下,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得本周最大单日涨幅.Bovespa指数上涨0.51%,报62,002.12点,尽管相对强弱指标接近"超买"区域,意味着涨幅可能受限.[ID:nL1E8KLAGG]
巴西汇市:巴西雷亚尔持平,此前一位高级官员威胁要实施资本管制.雷亚尔/美元BRL=BRBY连续第四日持稳,买价报2.0225.[ID:nL1E8KLFKZ]
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南非股市:小幅下跌0.5%,兰特走坚令Harmony Gold(HARJ.J)股价受到打压,Anglo American Platinum (AMSJ.J)亦因罢工忧虑而受挫.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.46%,报31,934.87点.综合指数.JALSH下滑0.42%,报36,206.33点.[.J][ID:nL5E8KLLOD]
南非汇市:兰特/美元最多上涨1%,部分追随欧元走坚之势,不过矿业罢工持续不散可能会再度影响兰特的走势.兰特/美元ZAR=D3日高为8.2271,1611GMT时报8.2460,较周四收盘价上涨0.83%.[ZAR/][ID:nL5E8KLLTP](完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍