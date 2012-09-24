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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 08:15 BJT

〔日本央行〕8月会议记录显示,可能需要通过影响汇率来提高通胀预期

路透东京9月24日电---日本央行8月8-9日的会议记录显示:

* 一名委员称,央行可能需要采取更多行动来通过影响汇率来提高通胀预期

* 部分委员称日本经济复苏存在延后的可能性

* 海外经济体较长时间放缓可能推迟日本经济复苏

* 财务省代表称希望日本央行采取果断措施以实现1%的通胀目标

* 一些委员称由于欧债危机带来风险,央行不应排除任何政策选项

* 一些委员称央行应该发出强烈信息,表明将在必要时采取大胆举措.(完)

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