《独家新闻》朝鲜拟推行农业改革,提高农户自留农产品比例--消息

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 朝鲜(北韩)计划放宽农业管制--消息
* 可能允许农户保留最多50%的产量--消息
* 最高人民会议周二开会讨论经济"调整"
路透北京9月24日电---与平壤和北京联系密切的消息人士透露,朝鲜拟提高农户自留农产品数量,意在提振农业产量.此举或将刺激供应,帮助抑制粮食价格上涨及缓解营养不良.
朝鲜领导人金正恩推行的这种改革,将改变2005年开始实施的打击私人生产的做法.
"这将激励农民生产更多的粮食.他们能留下30-50%的农产品并在市场中出售,具体比例视不同地区而定,"这名消息人士表示.
目前,大部分朝鲜农产品以国家招标价卖给国家.而这个价格与市场价格存在差异.
由于朝鲜是全球最为封闭的国家之一,上述计划难以获得独立渠道的证实.但这名消息人士以前一直表现可靠.
这位消息人士说,9月25日的最高人民会议可能讨论"经济调整",但不太可能有甚么重大进展.
这位人士说,"经济调整"这个词是经过谨慎挑选的.他特别指出,朝鲜决定不使用其盟友中国的"改革开放"口号,不应被错误解读为缺乏改革意愿.
他说相反地,朝鲜的确是想追循中国的脚步,但不想使用那个中国口号."不说'改革开放',是因为这个词在韩语中听起来像是'狗屁'一词."
这位消息人士说,朝鲜也计画透过模仿中国军队的生产模式,让朝鲜为数120万军队达到粮食自给自足.
"粮食(短缺)问题希望可以透过向新疆生产建设兵团学习来获得解决,"消息人士称.他指的是在中国西北部,国营农场和工厂构成准军事化网络,通过发展经济和协助控制边境地区来维护当地的稳定.(完)
--编译 梁睿雪/李婷仪;审校 张涛
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。