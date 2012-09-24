〔新闻稿〕美国2012年下半年GDP增速或放缓--标普

(以下为评等机构标准普尔的新闻稿)

9月21日---标准普尔今日发表题为"美国经济预估:他在买一架通往天堂的阶梯"的文章,称近期就业数据整体上令人失望,表明美国经济增长可能趋疲.我们预计,美国今年和2013年的国内生产总值(GDP)将仅分别成长2.2%和1.8%.

"我们预计,美国再度陷入衰退的机率为约20%-25%,"标准普尔副首席经济学家Beth Ann Bovino谈到,"经济快速好转的机率为约15%."

就业市场疲弱令经济复苏持续保持在慢档,促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克采取了空前的行动.在结束9月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后,美联储延长了利率的指导时限,称在2015年中之前将维持利率在低位.美联储亦祭出了新一轮量化宽松,这次是开放式的,并且以就业前景明显改善为前提.

"距离经济强劲复苏可能很远.企业已在削减招聘,过去六个月每月平均就业增幅仅为9.7万个.这远低于冬季24万个的水平,"Bovino称,"这使我们有理由预计,家庭支出近期内不会反弹."如果国会未能就财政悬崖达成妥协,对明年税负可能跳增的担忧亦将令民众今年保持谨慎.

对于比较乐观的人来说,也有一些好消息."2005年以来一直拖累经济成长的房地产市场,或许终于在帮助,而不是损及经济复苏,"Bovino表示,"我们预计,住宅投资2012年将为GDP增长做出贡献,为七年来首次."根据标普/Case-Shiller房价指数,房价可能已触底.

总体来说,我们预计今年下半年GDP季度环比年率为约1.5%,低于今年上半年的1.85%.全球经济放缓,再加上国内外政治前景不明朗,可能将令复苏保持缓慢.(完)