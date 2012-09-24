欧洲经济指标预测--9月24日-10月1日****

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透9月24日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月24日当周---------------------------------
9月24-28日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
9月24日(一)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 102.5 102.3
现况指数 111.0 111.2
预期指数 95.0 94.2
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.4
9月25日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 8月 -- 1.55
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.9 5.9
0645 法国企业景气判断指数 9月 89 90
0800 意大利消费者信心 9月 86.0 86.0
0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
9月26日(三)
0000 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0645 法国消费者信心 9月 86 87
0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%
1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 -- 负3
9月27日(四)
0600 德国进口物价(较前月) 8月 +0.8% +0.7%
(较上年同期) +2.7% +1.2%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 增加1.0 增加0.9
未经季节调整的失业人口(万人) 280 290.5
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 290.1
0800 意大利企业信心 9月 87.5 87.2
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +3.2% +3.8%
民间贷款 持平 +0.1%
M3三个月移动平均 -- +3.4%
0830 英国经常帐 第二季 赤字124 赤字112
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.5% -0.5%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
0900 欧元区企业景气指数 9月 负1.19 负1.21
经济景气指数 86.1 86.1
工业景气指数 负15 负15.3
服务业景气指数 负11.0 负10.8
消费者信心指数 9月 负25.9 负24.6
消费者通胀预期指数 -- 26.1
生产者物价预期指数 -- 负0.4
9月27-28日
2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负28 负29
9月28日(五)
0530 法国GDP(较上季) 第二季修正值 -- 持平
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.6% -0.9%
(较上年同期) -- -1.0%
0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.4% +0.2%
7月 -0.1% +0.1%
0645 法国PPI(较前月) 8月 +0.7% 持平
7月 +0.7% -0.9%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.57 1.57
0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
意大利HICP(较前月) +1.5% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.3%
--------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月1日-5日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.9%
10月1日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- +3.2%
0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 -- 46.7
0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 -- 43.6
0748 法国Markit制造业PMI 9月 -- 42.6
0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 47.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 -- 46.0
0800 意大利失业率 8月 -- 10.7%
0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 49.5
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 减少2
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11
抵押贷款批准件数(千件) -- 47.3
M4货供额(较前月) -- +0.5%
0900 欧元区失业率 8月 -- 11.3%(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。