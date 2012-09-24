〔路透专访〕中国不宜太强调稳增长,应优化实体经济环境--财科所专家

* 中国GDP增幅"七上八下"很安全,稳增长应服务于调结构

* 政策重点应放在优化实体经济环境及大力扶持小微企业

* 推进大部制改革应是下一届政府首要任务

作者 沈燕

路透北京9月24日电---尽管中国已将"稳增长"提至下半年经济工作的首要位置,但中国财政部财政科学研究所副所长刘尚希认为,稳增长更应服务于调结构的中长期目标,政策落点更应放在优化实体经济环境和大力扶持小微企业,而尽快推进大部制改革或许是下一届政府的首要任务.

他在接受路透专访时指出,尽管中国目前经济仍在下滑通道中,但就业保持相对稳定,GDP增幅保持在"七上八下"问题不大;而政策更应顺势而为,将重点放在清理优化实体经济的环境上,这就需要先从改革政府职能入手.

"GDP(增速)过去的底限是8%,中国十二五规划中已经下调至7%左右,即使到了6%也是可以的,只要就业稳定,中国没有必要太看重GDP增长的数字,...现在把稳增长看得太重,对调结构下的功夫却不够."刘尚希称,中国已经错过了数次结构调整的良机.

他进一步指出,目前许多人担心中国经济掉的太快,甚至出现"停车检修",但从目前情况看这种忧虑大可不必.中国经济的适当放缓从长远看是一件好事,只有在增速放慢的时候才能借助市场的力量加快优胜劣汰,此时政策更应顺势而为,在结构调整上多做文章.

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速7.6%,创下逾三年来新低,并接近年初设定的7.5%的全年GDP增幅目标.中国央行货币政策委员宋国青稍早预计,经济增速比较低的情况可能还会持续一段时间,未来三个季度恐将在7.5%附近波动.[ID:nSB1791920]

**优化实体经济环境**

刘尚希提到,中国目前面临的主要问题是,在产能全面过剩的前提下如何让充裕的流动性进入实体经济,这就需要从治理改善实体经济的经营环境以及加大扶持小微企业入手.而启动大部制改革无疑是改革政府职能,为实体经济创造良好环境的重要内容.

他分析指出,很多朝阳产业都是从小微企业起步的,中国要发展实体经济就要从大力支持小微企业,加大减免小微企业的税负,减少政府的审批权限.

"转变政府职能中国说了很多年,但却没有实质突破,主因部门利益已经固化,条块分割的行政管理体制以及交叉的政府职能部门已经影响到政策作用的发挥."刘尚希称.

他认为,在这种情况下只能打破部门利益,打乱原有的利益格局,推进大部制的改革,才有可能净化实体经济的经营环境,让扶持小微企业的政策真正落实.

对于是否因政府集中的财力物力过多而导致社会分配中的诸多问题,多年研究财税的刘尚希认为,政府必须有一定的财力才能落实减免税的优惠政策,也才有提供公共服务和通过转移支付调节地区贫富差距的能力.

但他同时指出,中国现行的转移支付制度存在不少问题,包括透明度不够,专项转移支付项目太多.许多部委都希望有越来越多的专项转移支付项目来供自己支配,而这些项目的资金不仅人大无法监督,有时连地方的财政部门也不清楚,导致财政资金的浪费并出现许多贪污腐败等问题,"转移支付制度改革迫在眉睫."

他还提到,包括政府采购及其它一些大型投资项目,实际的审批权限和资金都归属到相关部门统筹负责,资金的支配和使用权限并不在财政部门.要解决这些问题只有启动大部制改革,把职能相近的部门合并重整,"将政府职能净化还原,创造公平的市场环境,很多实体经济的问题也会迎刃而解."(完)