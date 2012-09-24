〔美国金融〕财政部料通用汽车股价上涨,有助缩减持股亏损--消息人士

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透9月21日电---熟悉美国财政部想法的人士表示,财政部预料通用汽车(General Motors)(GM.N)未来股价将会上涨,给政府缩减持股亏损提供较好的机会.
该人士透露,尽管美国政府对出售剩余5亿股通用汽车股票没有设立特定的价格门槛,但财政部正密切追踪其持股价值能否赶上美国纳税人2009年拿出的500亿美元纾困资金.
分析师称,通用汽车计划推出利润率较高的大型卡车,成为有望在明年初提振公司股价的重大利好.
熟悉财政部思路的该人士表示,随着通用汽车股价料将上涨,财政部觉得按当前股价过早减持很大一部分该公司股票并不明智.持股数量高达5亿股,使得即便每股股价只上涨1美元,也能令预期的损失缩减5亿美元.
通用汽车曾考虑的另一个构想是,直接从政府手中买回一部分股票.但该构想去年遭政府否决,且熟悉财政部思维的人士表示,近来财政部和通用汽车之间没有就此举行高层磋商.
财政部周五公布的会议记录显示,财政部长盖特纳曾在3月初的五天内,三次会晤通用汽车执行长艾克森(Dan Akerson)或与他交谈.
美国财政部发言人拒绝发表评论,但政府官员此前表示,他们想要在可行时尽快抛售通用汽车股票,也将力求纳税人价值最大化.
通用汽车发言人Jim Cain说,"我们例行地向财政部汇报我们的进展,并已讨论过政府有关通用汽车的投资策略,但公司目前没有提出建议."
该公司股价周五在纽约证交所收报24.80美元,低于每股33美元的首次公开发行(IPO)价格,远低于53美元的美国政府投资盈亏平衡点.
但知情人士表示,欧洲市场的诸多挑战仍拖累通用汽车,且财政部不打算成为长期投资者,因此联邦政府官员预料难以全部收回这笔投资.
该人士提到,通用曾表示,超过70%的美国产品线将在今明两年改款或更新,随着推出新产品的速度加快,财政部可能从明年开始出售该公司股票.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。