〔美国金融〕财政部料通用汽车股价上涨,有助缩减持股亏损--消息人士

路透9月21日电---熟悉美国财政部想法的人士表示,财政部预料通用汽车(General Motors)(GM.N)未来股价将会上涨,给政府缩减持股亏损提供较好的机会.

该人士透露,尽管美国政府对出售剩余5亿股通用汽车股票没有设立特定的价格门槛,但财政部正密切追踪其持股价值能否赶上美国纳税人2009年拿出的500亿美元纾困资金.

分析师称,通用汽车计划推出利润率较高的大型卡车,成为有望在明年初提振公司股价的重大利好.

熟悉财政部思路的该人士表示,随着通用汽车股价料将上涨,财政部觉得按当前股价过早减持很大一部分该公司股票并不明智.持股数量高达5亿股,使得即便每股股价只上涨1美元,也能令预期的损失缩减5亿美元.

通用汽车曾考虑的另一个构想是,直接从政府手中买回一部分股票.但该构想去年遭政府否决,且熟悉财政部思维的人士表示,近来财政部和通用汽车之间没有就此举行高层磋商.

财政部周五公布的会议记录显示,财政部长盖特纳曾在3月初的五天内,三次会晤通用汽车执行长艾克森(Dan Akerson)或与他交谈.

美国财政部发言人拒绝发表评论,但政府官员此前表示,他们想要在可行时尽快抛售通用汽车股票,也将力求纳税人价值最大化.

通用汽车发言人Jim Cain说,"我们例行地向财政部汇报我们的进展,并已讨论过政府有关通用汽车的投资策略,但公司目前没有提出建议."

该公司股价周五在纽约证交所收报24.80美元,低于每股33美元的首次公开发行(IPO)价格,远低于53美元的美国政府投资盈亏平衡点.

但知情人士表示,欧洲市场的诸多挑战仍拖累通用汽车,且财政部不打算成为长期投资者,因此联邦政府官员预料难以全部收回这笔投资.

该人士提到,通用曾表示,超过70%的美国产品线将在今明两年改款或更新,随着推出新产品的速度加快,财政部可能从明年开始出售该公司股票.(完)