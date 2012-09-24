〔欧洲金融〕欧元区将杠杆化区域救援基金,使火力达2万亿欧元--报载

路透柏林9月23日电---德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日称,欧元区各国准备采用对欧洲金融稳定机构(EFSF)同样的方法,对区内永久救援基金--欧洲稳定机制(ESM)的资本实施杠杆化,使其火力增至2万亿(兆)欧元以上,以便在必要时向大国提供救助.

明镜周刊表示,ESM将与EFSF一样拥有两项工具,只允许公共资金被用于比如购买西班牙公债这种风险特别高的交易,而民间投资者将承担剩余资金.

外界此前已预期ESM将拥有与EFSF同等的杠杆能力,欧元区各国财长本月稍早在塞浦路斯召开的会议上也重申了这一点.ESM将于10月8日生效,拥有5,000亿欧元救助能力.

如果ESM获准使用与EFSF相同的杠杆手段,那么在无需各国提供更多资金的情况下,其借贷能力将达到2万亿欧元左右.

但这些杠杆化选项尚未得到所有欧元区国家的批准,特别是芬兰不愿同意.

报导称,德国财政部长朔伊布勒支持该计划,但芬兰给欧元区集团迅速通过此方案造成阻碍.

德国财政部一位女发言人证实,在德国宪法法庭批准ESM的合法性之后,欧洲的指导方针就被重新研议,其中有部分将由ESM承担,其余部分则将来自民间投资人,这将是一种杠杆操作形式.

她说,这个部分正在接受欧盟审批,而ESM将拥有和EFSF相同的工具.

她表示,德国对ESM的注资义务仍将不超过1,900亿欧元,并称待欧盟层级完成其工作之后,将呈交至德国下议院等待批准.

不过她说,2万亿欧元这个数字让人感到不可思议.

欧盟执委会发言人不愿对此置评.

另据德国Focus杂志报导,德国财政部长朔伊布勒和总理梅克尔想要提升欧盟货币事务执委的角色,希望他单独有权决定对未能坚守目标的政府展开赤字程序.

该报导称,他们还希望货币执委有权要求修正包含了过度赤字的预算草案.

但财政部发言人不愿对Focus的报导置评,仅称讨论工作仍在进行中,各国领袖也都还在思考强化这个货币联盟的方式.(完)