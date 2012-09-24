美国与加拿大经济指标预测--9月24日-10月1日****

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透9月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月24日当周-------------------------------
9月24日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.13
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 -- 负1.6
9月25日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月22日当周 -- -2.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.4%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月22日当周 -- +2.4%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +0.9% +0.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.8% +2.3%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 63.0 60.6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负9
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 9月 -- 正8.4
服务业营收指数 -- 正10.0
9月26日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月21日当周 -- 851.6
再融资指数 -- 4,765.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 38.0 37.2
9月27日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.7% +1.7%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.6%
最终销售 +2.0% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -4.5% +4.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -0.1% +5.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -4.0%
1230 美国企业获利 第二季修正值 +1.1% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月22日当周 37.8 38.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 9月15日当周 328.5 327.2
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 95.6
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 持平 +2.4%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 正8
-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 80.3
9月28日(五)
1230 美国个人所得 8月 +0.2% +0.3%
个人支出 +0.5% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.4%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.1% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.0 53.0
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 79.0 79.2
现况指数 88.0 88.3
预期指数 73.0 73.4
1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 -- 125.4
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.9%
----------------------------------10月1日当周-------------------------------
10月1日(一)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.3%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51.5
1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 -- 53.04
1400 美国建筑支出 8月 +0.5% -0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 49.6 49.6
ISM投入物价指数 55.0 54.0 (完)
--整理 许娜;审校 徐文焰
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。