《中国报摘》--其他报纸重要消息9月24日

**上海证券报**

--证券市场周刊和中国银行国际金融研究所联合发布的报告指出,三,四季度GDP同比增速预测值分别为7.5%和7.8%.由于经济增速放缓,通胀反弹有限,政策进一步放松显得尤为必要,下半年央行还会降息及下调存款准备金率.

--中国人民银行副行长潘功胜表示,中国将与东盟各国深化在金融监测和反洗钱等方面的合作,并加强对跨境资本流动的共同监测制度.

--尚德电力STP.N日前收到纽交所警告,因连续30个交易日收盘价低于1美元,不符合该所上市规定.这意味着在未来6个月内,尚德需将股价恢复到1美元的水平并连续保持30个交易日.

--中国平安(601318.SS)(2318.HK)总投资170亿元人民币,总建筑面积达150万平米的首个养生养老综合服务社区落地浙江桐乡.未来中国平安还将在长三角,珠三角,环渤海,中西部,海南岛进行五大战略布点养老社区.

**第一财经日报**

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,房产税不应再扩大试点范围.她建议让农村建设用地和宅基地进入住宅用地市场,抑制土地价格过快上升,并给农民以财产性收入.

--知情人士透露,东风商用车与沃尔沃卡车的合资已走完流程并获得批准,现在就等有关部门宣布.

**人民日报**

--重庆市日前出台关于推进新型城镇化的若干意见,着力构建以国家中心城市为龙头、区域性中心城市为支撑、区县城为纽带、小城镇为基础单元的大都市连绵带;并明确到2015年,重庆常住人口城镇化率达到60%,户籍人口城镇化率达到45%.

--国家海洋局"海域无人机遥感监视监测试点"验收会议称,中国将争取在"十二五"期间完成沿海各省无人机遥感监视监测基地建设,全面推进海域无人机应用;扩大监测内容和范围,全面加强对包括黄岩岛、钓鱼岛、苏岩礁以及西沙、中沙和南沙群岛附近海域在内的全部管辖海域的综合管控.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/乔艳红; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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