《新兴市场重要经济事件预告》--9月24日-10月1日

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9月24日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济发表讲话(1630).
墨西哥城--20国集团(G20)副财长和央行副总裁会议(最后一日).
纽约--印度多名产业部长及央行副总裁在印度投资论坛发表演讲.
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月25日).
罗安达--安哥拉央行召开货币政策委员会会议.
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
9月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行议息会议.
拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(最后一日).
安卡拉--土耳其央行发表9月18日货币政策委员会会议记录.
9月26日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.
9月27日(四)
雅加达--经济合作暨发展组织(OECD)启动印尼经济调查.
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议,并公布月报最终版本.
9月28日(五)
波哥大--哥伦比亚央行利率会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
10月1日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
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