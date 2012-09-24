《汇市简讯》澳元/美元是否下跌并不明朗,尽管分析报告称其高估

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媒体和银行分析师的分析报告显示,澳元/美元在目前水平被严重高估,很多银行调降澳元/美元预估;渣打银行将2013年预估从此前的1.07调低至0.95.
澳洲贸易条件下降,引发对中国经济成长预估的调降,令市场增加对澳洲央行降息的押注(利率期货预示未来12个月将降息83个基点),且预料澳元购买力下滑.
但该判断未顾及到市场对高收益率(殖利率)的需求升温,且拥有AAA评级的国家日渐稀少.周五公布的国际货币市场(IMM)数据显示,尽管有不同的声音,澳元/美元净多头仓位继续增长至6.92万口.
只要澳元守住1.0600美元上方的双顶,目前澳元就面临下档风险,预料澳元走势将出现波动,而不是大跌.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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