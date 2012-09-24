《全球主要国家债券发行预告》--9月24日-10月1日

路透9月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/24 0600 德国 30亿欧元 2013年9月25日到期的12个月期国库券
9/24 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/24 英国 2052年9月24日到期的通胀保值公债
9/24 法国 国库券(BTF)
9/25 意大利 标售零息BTPei债券
9/25 0130 日本 流动性供给标售
9/25 西班牙 三个月和六个月期国库券
9/25 1530 美国 四周期国库券
9/25 1700 美国 两年期公债
9/25 加拿大 86亿加元 2013年1月4日到期的99天期国库券
9/25 加拿大 32亿加元 2013年3月28日到期的182天期国库券
9/25 加拿大 32亿加元 2013年9月26日到期的364天期国库券
9/26 意大利 2013年3月28日到期的六个月期BOT债券
9/26 加拿大 两年期公债
9/26 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券
9/26 1700 美国 五年期公债
9/27 意大利 中长期公债标售
9/27 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/27 0130 日本 两年期公债
9/27 1700 美国 七年期公债
9/28 英国 国库券
10/1 1530 美国 13周期和26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 王兴亚